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الحكومة توافق على توفير 500 مليون جنيه لمدينة الجلود بالروبيكي

02:40 م الخميس 02 أبريل 2020
الحكومة توافق على توفير 500 مليون جنيه لمدينة الجلود بالروبيكي

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، على نقل أصول محطة محولات مدينة دمياط للأثاث، إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لربطها بالشبكة القومية للشركة، وتشغيلها وصيانتها، على أن تظل الأرض المقام عليها المحطة ملكاً لمحافظة دمياط.

كما وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن توفير مبلغ 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة العاجلة الأولى من المشروع، بهدف إلزام أصحاب المدابغ بالإلتزام بنوعية وخصائص مياه الصرف المطابقة للتصميم، وتوفير 300 مليون جنيه، لإنشاء وحدات المدابغ ضمن المرحلة الثانية لتسكين المستحقين بمبنى بديل ممن لم يتوفر لهم مساحات شاغرة بالمرحلة الأولى.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مدينة الجلود بالروبيكي وزارة التجارة والصناعة

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