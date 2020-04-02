أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 74 كنيسة ومبنى

02:16 م الخميس 02 أبريل 2020
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 74 كنيسة ومبنى

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 74 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بمصر.

ووفقًا لهذه الموافقة الجديدة، يصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1568 كنيسة ومبنى تابع​ة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تقنين أوضاع كنائس

الخبر التالى:

نظام المحاسبة الشهري وقيمة العداد.. ننشر قواعد تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 779

    عدد المصابين

  • 179

    عدد المتعافين

  • 52

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 934825

    عدد المصابين

  • 193989

    عدد المتعافين

  • 47189

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تكليف رئاسي برفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًّا