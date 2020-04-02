إجازات بأجر وتفتيش.. كيف واجهت القوى العاملة كورونا في المصانع والشركات؟

كتب- يوسف عفيفي:



أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، متاعبة الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلًا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.



وبحسب بيان اليوم، أظهرت التقارير الواردة من المديريات، تفتيش ومتابعة 638 مصنعًا وشركة ومنشأة على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات خلال الأيام الثلاثة الماضية.



ووفق التقارير، تم التفتيش في الشرقية على 95 منشأة، والجيزة 59 منشأة، والبحيرة 56 منشأة، ودمياط 46 منشأة، وسوهاج 41 منشأة، والإسكندرية والقليوبية 32 منشأة على التوالي والدقهلية 28 منشأة، والوادي الجديد 19 منشأة، والبحر الأحمر 18 منشأة، وباقي المحافظات أقل من ذلك.



كما أظهرت التقارير، منح 14 شركة العاملين بها إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوماً، و18 شركة نظمت العمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض لتخفيف تجمعات العمال، فضلًا عن تكليف 5 شركات العاملين بها بالعمل إلكترونيًا من المنزل.



وأكد الوزير، للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة، ضرورة العمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعًا استثنائيًا والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.



كما تابع سعفان، الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعًا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.