أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

إجازات بأجر وتفتيش.. كيف واجهت القوى العاملة كورونا في المصانع والشركات؟

01:19 م الخميس 02 أبريل 2020
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، متاعبة الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلًا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وبحسب بيان اليوم، أظهرت التقارير الواردة من المديريات، تفتيش ومتابعة 638 مصنعًا وشركة ومنشأة على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ووفق التقارير، تم التفتيش في الشرقية على 95 منشأة، والجيزة 59 منشأة، والبحيرة 56 منشأة، ودمياط 46 منشأة، وسوهاج 41 منشأة، والإسكندرية والقليوبية 32 منشأة على التوالي والدقهلية 28 منشأة، والوادي الجديد 19 منشأة، والبحر الأحمر 18 منشأة، وباقي المحافظات أقل من ذلك.

كما أظهرت التقارير، منح 14 شركة العاملين بها إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوماً، و18 شركة نظمت العمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض لتخفيف تجمعات العمال، فضلًا عن تكليف 5 شركات العاملين بها بالعمل إلكترونيًا من المنزل.

وأكد الوزير، للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة، ضرورة العمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعًا استثنائيًا والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

كما تابع سعفان، الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعًا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

القوى العاملة تعقيم المنشآت تطهير المباني فيروس كورونا محمد سعفان

الخبر التالى:

مصر للطيران تسير رحلتين لنقل 400 مصري من العالقين بالكويت ولندن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 779

    عدد المصابين

  • 179

    عدد المتعافين

  • 52

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 934825

    عدد المصابين

  • 193989

    عدد المتعافين

  • 47189

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تكليف رئاسي برفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًّا