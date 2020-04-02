الزراعة: فحص 3405 عينات لمواد غذائية وحيوانات مستوردة ونتيجتها خالية من كورونا

كتب- أحمد مسعد:



أكد الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، أن معامل المعهد فحصت 3405 عينات لحيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29 يناير حتى 1 أبريل الجاري، وجاءت نتائج التحاليل كلها سلبية من فيروس كورونا.



وأضاف شاهين، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه العينات واردة من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة ومطار القاهرة الدولي على النحو التالي:

أولًا.. ميناء الإسكندرية: تم فحص 2719 عينة شملت (إضافات أعلاف - لحوم – ألبان - دواجن – أسماك) والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم وأهمها (الهند - الصين - الاتحاد الأوروبي - كوريا – إندونيسيا – اليابان - تايوان – الإمارات).



ثانيًا.. ميناء دمياط: تم فحص 187 عينة (أسماك متنوعة – كبدة - منتجات ألبان - مسحات - زبدة طبيعي)، والواردة من (الهند - الصين - الإمارات – فيتنام - هولندا - أوكرانيا - اليمن - تايلاند – إسبانيا – عمان).



ثالثًا.. ميناء بورسعيد: تم فحص 232 عينة (أسماك متنوعة - لحوم بقري وجاموسي - كبدة – ألبان)، والواردة من (الهند - البرازيل - الإمارات – اليمن – الصين – اليابان – عمان).



رابعًا.. ميناء العين السخنة: تم فحص 5 أنوع من العينات (إضافات أعلاف – مسحوق)، والواردة من سنغافورة وماليزيا.



خامسًا.. مطار القاهرة الدولي: تم فحص 26 عينة (أسماك متنوعة – لحوم - لبن بودرة - مستلزمات طبية بيطرية - جبن – أمعاء)، والواردة من (الصين – فنلندا – فرنسا – إيطاليا – إثيوبيا).



وقال مدير معهد صحة الحيوان، إن المعمل الفرعي بميناء الغردقة فحص 33 عينة مسحات مأخوذة من قطط وكلاب



كما قامت معامل صحة الحيوان بفحص 203 عينات لحيوانات أليفة ملك لمواطنين من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي) عينات مسحوبة من المطار.



ويصبح الإجمالي 3405 عينات تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19) ، بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص وكانت جميع العينات سلبية.