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مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات والمناطق الحيوية بالتجمع الثالث

11:54 ص الخميس 02 أبريل 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس جمال طلعت بدوي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولة تفقدية لبعض المشروعات والمناطق الحيوية بالتجمع الثالث (القطامية - محليات الشباب).

وتفقد مساعد نائب رئيس الهيئة ورئيس الجهاز، محور سعد زغلول بطول 8 كم ويعد الشريان الحيوي والتنموي الرئيسي لسكان التجمع الثالث نظرًا لربطه الطريق الدائري بالتجمع الثالث.

كما تفقدا شارع الحزام الأخضر "الدائري الجنوبي بالتجمع الثالث" حيث يجري ربطه بطريق العين السخنة القديم عن طريق 4 قطاعات عرضية ليتم الاستفادة منه بشكل كامل، وتم التأكيد خلال الجولة على أهمية الانتهاء من المحورين خلال فترة وجيزة وذلك لأهميتهما الكبرى لسكان التجمع الثالث بوجه خاص وسكان القاهرة الجديدة بوجه عام.

وتم المرور على مشروع إنشاء الخط المثقب قطر 560 مم بطول 1000م/ط، والجاري تنفيذه للتخلص من ظاهرة المياه السطحية بمنطقة الحزام الأخضر بالتجمع الثالث، والمشروع عبارة عن خطوط مواسير مثقبة لحل المشكلة نهائيًا وبداية لتطوير الحزام الأخضر عن طريق تجميع المياه السطحية من خلال تلك المواسير وصرفها بالانحدار على محطات الرفع القائمة بالمدينة.

مشروعات الطرق التجمع الثالث المجتمعات العمرانية

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