رجائي عطية: إخلاء سبيل محامي الوادي الجديد من سراي المحكمة
11:50 ص الخميس 02 أبريل 2020
كتب- مصطفى علي :
يشار إلى نقابة محامي الوادي الجديد أعلنت أمس عن القبض على المحامي عبدالمجيد أحمد بقسم شرطة الخارجة أثناء تأديته مهام عمله.
وأوضحت النقابة الفرعية، أنها تواصلت مع النقيب العام رجائي عطية، الذي وعد بإنهاء الأزمة في أسرع وقت وعودة الزميل لصفوف زملائه.
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