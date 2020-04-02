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بعد قليل.. الحكومة تناقش مخزون السلع وإجراءات مواجهة كورونا عبر الـ"فيديو كونفرانس"

11:20 ص الخميس 02 أبريل 2020
بعد قليل.. الحكومة تناقش مخزون السلع وإجراءات مواجهة كورونا عبر الـ"فيديو كونفرانس"

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بعد قليل، وذلك بمقر الحكومة بتقنية الفيديو كونفرانس.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المخزون الاسترتيجي من السلع الغذائية وتوافرها بالاسواق ومتابعة منع احتكار أي سلعة كما يناقش المجلس توافر المواد المطهرة بالأسوا.

ويناقش المجلس خطة الدولة الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتجنب آثاره على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى متابعة خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا والتي تم تنفيذها على مدار أسابيع .

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تقنية الفيديو كونفرانس السلع الغذائية فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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