"العصار" يشيد بجهود السفير الباكستاني بعد انتهاء فترة عمله بمصر



كتب- محمد سامي:



استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مشتاق علي شاه، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير معتمد لجمهورية باكستان لدى مصر وبحضور الملحق العسكري للسفارة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.



ورحب العصار، في بداية الاجتماع، بسفير جمهورية باكستان، موجها الشكر له على ما بذله من جهود طوال فترة عمله بمصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وتم الإشارة إلى سعي الجانبين للتواصل والتنسيق لبحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات الباكستانية.



كما تم الإشارة إلى نتائج زيارة العصار لجمهورية باكستان وزيارة وزير الإنتاج الحربي الباكستاني لمصر ووزارة الإنتاج الحربي والتي تم خلالها الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية بين الجانبين والتأكيد على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تهدف إلى التعاون مع كافة الشركات الأجنبية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، فضلا عن الإشارة إلى أن مصر في هذه الآونة تحقق تقدما اقتصاديا إيجابيا من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة المختلفة.



وأثني مشتاق علي شاه، على مدى قوة وصلابة العلاقات بين الجانبين، وأعرب عن ثقته في أن مسار هذه العلاقات سيستمر في التطور خلال فترة عمل السفير الباكستاني الجديد لتعزيز مجالات التعاون المختلفة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الباكستانية.



كما أشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية.



وفي نهاية اللقاء تم توجيه الدعوة للشركات الباكستانية للمشاركة في معرض السلاح "أيدكس 2020" الذي تنظمه مصر خلال شهر ديسمبر المقبل.