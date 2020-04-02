حدث ليلاً| تحليل بيانات المصابين بكورونا لأول مرة وحقيقة تظاهرات الغربية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

لأول مرة.. وزيرة الصحة تكشف تحليل بيانات المصابين بكورونا

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليلًا لبيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر، حتى الأربعاء.

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وزير الإعلام: السيسي وجه "تحيا مصر" بتحمل تكلفة إقامة العائدين في الحجر الصحي

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه صندوق تحيا مصر بتحمل تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج، في فنادق الحجر الصحي.

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متحدث "تحيا مصر": توفير 200 جهاز تنفس صناعي و100 مليون لمتضرري السيول

أكد محمد مختار، المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر، إنه لم يتلقى أي تكليف رئاسي لتحمل الصندوق نفقة إقامة المصريين العائدين من الخارج داخل الحجر الصحي في المطار، موكدًا أن الصندوق جاهز لأي تكليف رئاسي على التنفيذ لتجاوز الأزمات إذا صدر بذلك.

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مصادر أمنية تنفي تظاهر مواطنين بالغربية ضد إجراءات مواجهة كورونا

كذبت مصادر أمنية مسئولة ما بثته بعض القنوات والمواقع الإخوانية بشأن تظاهر بعض المواطنين بإحدى قرى محافظة الغربية اعتراضا على إجراءات مواجهة كورونا.

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إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

أفادت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأن وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان وزوجته أصيبا بفيروس كورونا.

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صحة بورسعيد تعلن انتهاء الحجر الصحي المطبق على 351 مواطنًا بسبب كورونا

أعلن الدكتور أحمد أبو هاشم مدير عام مديرية الشؤون الصحية بمحافظ بورسعيد، الأربعاء، عن انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة لـ351 مواطن في بورسعيد.

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مدير حميات إمبابة يرد على فيديو إيناس عز الدين داخل غرفة العزل

كشف الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، تفاصيل تصوير المطربة إيناس عبد العزيز لفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشتكي فيه من وجود "برص" بحجرتها داخل الحجر الصحي.

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ترامب: نصنع الآلاف من أجهزة التنفس وسنبيع الفائض أو نقدمه كمساعدات للدول

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تسعى لصناعة الآلاف من أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

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ترامب: أيام صعبة تنتظرنا وعلينا أن نستعد للأسوأ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على الشعب الأمريكي الاستعداد لما هو أسوأ بعد تفشي وباء كورونا، في البلاد.

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4 آلاف وفاة بكورونا.. فرنسا سترفع حالة العزل العام تدريجيا

بدأت فرنسا الأسبوع الثالث تحت حالة العزل التام لإبطاء تفشيء فيروس كورونا، مع تياطؤ نسبة الوفيات رغم تخطي حاجز الـ 4000 وفاة.

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مسؤول أمريكي: نتتبع خيوط هجوم إيراني محتمل في العراق

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن مخابرات بلاده، تتتبع منذ فترة خيوط لعبة تشير إلى احتمال هجوم إيراني في العراق أو اعتداء من قوى تدعمها طهران هناك، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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