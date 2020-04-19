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​مقترح برلماني بتدشين تطبيق إلكتروني لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

10:49 م الأحد 19 أبريل 2020
​مقترح برلماني بتدشين تطبيق إلكتروني لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

النائب حسين غيته

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب، إن منظومة صرف منحة العمالة غير المنتظمة، تواجه العديد من الأزمات، خاصة مع صرف المنحة لنسبة ضئيلة جدًا ممن تقدموا لها.

وأكد غيتة، في بيان له اليوم الأحد، ضرورة تطوير هذه المنظومة من خلال إنشاء تطبيق إلكتروني خاص بها يتم خلال تسجيل الرقم القومي الخاص بالمتقدم، ثم تبيان مدى أحقيته للمنحة وأسباب ذلك، وتحديد موعد صرفها.

وأشار إلى وجود آلاف المستحقين لهذه المنحة ممن تضررت أعمالهم ورواتبهم جراء أزمة فيروس كورونا، وعليه فلا بد من التزام الدولة بصرف منحة لهم خلال الفترة المقبلة، لاعانتهم على تجاوز الأزمة.

وطالب البرلماني، وزيري الاتصالات والإنتاج الحربي بضرورة العمل على إنشاء منظومة إلكترونية خاصة بالعمالة غير المنتظمة ويتم تسجيل فيها المستحقين للمنحة فقط، حتى يصل الدعم لمستحقيه.​

حسين غيتة العمالة غير المنتظمة مجلس النواب فيروس كورونا

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