مصادر بـ"الزراعة": ضبط لحوم حمير في مطاعم شهيرة بالقاهرة والجيزة



كتب- أحمد مسعد:

كشفت عدة مصادر مسئولة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن رصد مخالفات جسيمة في عدد من محال اللحوم والمطاعم الشهيرة في القاهرة والجيزة، بعد الكشف المبدئي على عينات منها بشكل فوري ومفاجئ.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة لـ"مصراوي"، إن لجنة من إدارة التفتيش بمديرية القاهرة، ضبطت لحوم حمير في عدد من المطاعم الشهيرة، ومحلات بيع اللحوم، ويتم تقديمها على أنها لحوم بلدية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه للنشر، أن اللجنة نسقت مع مباحث التموين وشرطة البيئة، وتأكدت بعد التحريات من وجود مخالفات منها بيع لحوم حمير، مشيرًا إلى أنه تم إصدار توجيهات فورية بمصادرة المخالفات، وإغلاق المحلات وتشميعها.

وقال المصدر، إن المخالفات التي ضبطتها اللجنة تراوحت بين محال بدون ترخيص كان أغلبها خاص بالمحلات الصغيرة، أو تقديم أطعمة ولحوم مجهولة المصدر وبيع لحوم حمير، في المطاعم الكبيرة والشهيرة منها، لافتًا إلى أن المخالفات المضبوطة ليست المرة الأولى لعدد من هذه المحال.

وكشف المصدر، عن أن تلك المحال المخالفة تقع في مناطق: (حلوان، المعصرة، مصر القديمة، الظاهر، فيصل).

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسئول آخر بمديرية الطب البيطري بالقاهرة لـ"مصراوي"، أنه يجري الآن إعداد تقرير المعمل المركزي الملحق بمعهد صحة الحيوان التابع لوزراة الزراعة، بالنسبة للمضبوطات لتحويل المخالفين للنيابة العامة، مضيفًا أن التفتيش النظري أكد أن بعض اللحوم المضبوطة لحوم حمير، تابعة للفصيلة الخيلية.

من ناحية أخرى، طالبت الدكتورة شيرين زكي، طبيبة بيطرية بمديرية الجيزة ورئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، الجهات المعنية بضرورة إعلان أسماء تلك المحلات، مؤكدة أنه من حق المواطن أن يعرف حقيقة ما يأكله.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه عقب تطبيق عقوبة الإغلاق تجاة المحلات يتم فك الشمع ودفع غرامة 150 جنيهًا، قائلة إن ذلك يحدث لأن الجهة المسئولة عن الإشراف على الإغلاق هي المحليات.