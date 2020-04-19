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الصحة: استقبلنا 1.5 مليون مواطن بـ"الحميات والصدر منذ أزمة كورونا

09:59 م الأحد 19 أبريل 2020
الصحة: استقبلنا 1.5 مليون مواطن بـ"الحميات والصدر منذ أزمة كورونا

وزيرة الصحة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مستشفيات الحميات والصدر قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 1.5 مليون مواطن من الحالات المرضية التي تتردد على هذه المستشفيات أوالمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الفيروس بمصر وحتى الآن، مجانًا.

وأضافت الوزيرة في بيان اليوم الأحد، أنه تم تقديم الخدمة الطبية عبر 81 مستشفى حميات وصدر بمحافظات الجمهورية المختلفة، بمتوسط تردد يومي يزيد عن 25 ألف حالة.

وأوضحت أن جميع الفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر، هم حائط الصد الأول للأمراض المعدية التي تعرضت لها البلاد خلال عقود طويلة مضت وحتى الآن، مشيدة بما يبذلونه من جهد عظيم في هذه الفترة الاستثنائية، حيث يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من مستشفيات الحميات والصدر وتقوم الفرق الطبية بتلك المستشفيات بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة، وأخذ المسحات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

هالة زايد مستشفيات الحميات والصدر فيروس كورونا وزارة الصحة

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