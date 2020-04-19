تزامنًا مع شم النسيم.. توزيع ورود على مصابي كورونا بمستشفى النجيلة

كتب- أحمد جمعة:

وزعت إدارة مستشفى النجيلة للعزل بمطروح، اليوم الأحد، باقات ورد على مصابي فيروس كورونا المستجد، الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، وكذلك الأطقم الطبية.

وقال الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة، لمصراوي، إن إدارة المستشفى أحضرت باقات ورد اليوم، وتم توزيعها على المصابين بفيروس كورونا والأطقم الطبية؛ تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأضاف علي: "الورد بارقة أمل في شفاء جميع المصابين، وهذه الأمور تساعد في رفع الروح المعنوية للمصابين، باعتبار أنهم من أهم الأمور التي تؤثر في ارتفاع نسبة الشفاء".

وأوضح أن المصابين استقبلوا هذا الإجراء بفرحة كبيرة، وسادت حالة من البهجة عمت أرجاء المستشفى سواءً بين المصابين أو العاملين من الأطقم الطبية.

كانت وزارة الصحة، كشفت عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم، بينهم شخص أجنبي، و15 حالة وفاة جديدة.