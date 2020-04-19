أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

تزامنًا مع شم النسيم.. توزيع ورود على مصابي كورونا بمستشفى النجيلة

09:36 م الأحد 19 أبريل 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أحمد جمعة:

وزعت إدارة مستشفى النجيلة للعزل بمطروح، اليوم الأحد، باقات ورد على مصابي فيروس كورونا المستجد، الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، وكذلك الأطقم الطبية.

وقال الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة، لمصراوي، إن إدارة المستشفى أحضرت باقات ورد اليوم، وتم توزيعها على المصابين بفيروس كورونا والأطقم الطبية؛ تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأضاف علي: "الورد بارقة أمل في شفاء جميع المصابين، وهذه الأمور تساعد في رفع الروح المعنوية للمصابين، باعتبار أنهم من أهم الأمور التي تؤثر في ارتفاع نسبة الشفاء".

وأوضح أن المصابين استقبلوا هذا الإجراء بفرحة كبيرة، وسادت حالة من البهجة عمت أرجاء المستشفى سواءً بين المصابين أو العاملين من الأطقم الطبية.

كانت وزارة الصحة، كشفت عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم، بينهم شخص أجنبي، و15 حالة وفاة جديدة.

مستشفى النجيلة للعزل بمطروح فيروس كورونا شم النسيم منظمة الصحة العالمية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بينهم أجنبي.. الصحة: 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة