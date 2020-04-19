​"القابضة للسياحة": إشغالات الفنادق في شم النسيم "زيرو".. والخسائر 150 مليون جنيه

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، نسب إشغالات الفنادق التابعة للشركة البالغ عددها 19 على مستوى الجمهورية.

وقالت حطبة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن اﻹشغالات خلال شم النسيم (0%)، نتيجة تداعيات فيروس "كورونا المستجد" كوفيد 19، وتوقف حركتي السياحة والطيران بشكل كامل، وأصبح القطاعين الأكثر تضررًا.

وتابعت: "الفنادق مقفولة والحركة زيرو، والإشغالات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي معدومة نهائيًا، خاصة في شم النسيم اللي كانت بتكون مقفولة ومفيش غرفة فاضية وكانت أوفر بوكينج فوق الـ100%".

وأشارت رئيس القابضة للسياحة، إلى أن توقف حركة الطيران والسياحة الوافدة بجانب توقف السياحة الداخلية أدى إلى انعدام الإشغالات في كل القطاع، والضرر طال الجميع.

وأشارت حطبة، إلى أن خسائر الشركة خلال شهر مارس تقدر بحوالي 138 مليون جنيه، ومتوقع زيادتها خلال شهر أبريل الحالي لتتخطى 150 مليون جنيه بنسبة بين 10 - 15%.

وتابعت: "يبلغ عدد الفنادق التابعة للشركة 19 فندقًا منها 14 تابعة لشركة إيجوث للسياحة، وفندقين للشركة القابضة للسياحة، وهما فندقي التحرير واللسان، وفندق إيتاب الأقصر الذي يتبع شركة المعمورة و3 فنادق عائمة أخرى، بالإضافة إلى فندق نايل ريتز كارلتون، الذي يتبع شركة مصر للفنادق وكلها تابعة للشركة القابضة للسياحة".

جدير بالذكر، أن الشركات التابعة للشركة القابضة، حققت أرباحًا إجمالية بقيمة 795.3 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي بإجمالي إيرادات 3.2 مليار جنيه.