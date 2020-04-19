رئيس جهاز العبور: إغلاق الحدائق والمتنزهات لمنع تجمعات المواطنين
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء ومنع التجمعات خاصة غدًا بشم النسيم، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشدد رئيس الجهاز، على تكثيف إجراءات التطهير والتعقيم بالمدينة من مجمعات خدمية ومتنزهات، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم الدفع بعربات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير في أرجاء المدينة.
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