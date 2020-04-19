أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

رئيس جهاز العبور: إغلاق الحدائق والمتنزهات لمنع تجمعات المواطنين

07:45 م الأحد 19 أبريل 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء ومنع التجمعات خاصة غدًا بشم النسيم، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشدد رئيس الجهاز، على تكثيف إجراءات التطهير والتعقيم بالمدينة من مجمعات خدمية ومتنزهات، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم الدفع بعربات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير في أرجاء المدينة.​

مدينة العبور أحمد عمران شم النسيم فيروس كورونا

الخبر التالى:

مزود بسائل تعقيم وكاشف حرارة.. تعرف على خصائص "ممر تعقيم" البرلمان (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستشار رئيس الجمهورية: سيتم اتخاذ إجراءات احترازية تتوافق مع رمضان