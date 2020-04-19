تحويل مستشفى "الأزهر التخصصي" بمدينة نصر للعزل الصحي

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على قطاع المستشفيات، تحويل المستشفى التخصصي بمدينة نصر مقرًا للعزل لمنسوبي الجامعة والمرضى من مصابي كورونا.

ونص القرار، على تخصيص الجناح الفندقي بالمستشفى باستقبال الطاقم الطبي بجامعة الأزهر، لإجراء العزل الصحي المقرر لهم، وذلك بعد مشاركتهم في الفرق العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات المقررة للحجر بوزارة الصحة، وذلك بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

ومن ناحيته، أكد صديق توفير كافة سبل الرعاية اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وأغلب دول العالم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الصحة، مشيرًا إلى انتهاء كافة التجهيزات اللازمة لمستشفى الأزهر التخصصي وفقًا لدورها الجديد في استقبال مصابى الكورونا وتوفير معدات وأدوات طبية إضافية تلاءم الغرض الجديد من عمل المستشفى، بالإضافة إلى أعمال تدريب الأطقم الطبية من مختلف الأقسام والمقرر لهم العمل بمستشفى العزل.



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