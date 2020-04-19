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كيف تسترد الشركات والمعتمرون أموالهم من الجانب السعودي؟.. غرفة السياحة تُجيب

04:49 م الأحد 19 أبريل 2020
كيف تسترد الشركات والمعتمرون أموالهم من الجانب السعودي؟.. غرفة السياحة تُجيب

محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية

كتب - يوسف عفيفي:

كشف محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، اليوم الأحد، عن الآلية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية حول استرداد مستحقات الشركات والمعتمرين، بعد توفف رحلات العمرة نتيجة فيروس كورونا.

وقال فاروق، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، إن التعامل في استرداد الأموال من الجانب السعودي يأتي من نفس طريق الآلية الإلكترونية التي تم السداد بها -عبر المسار الإلكتروني- (بين شركتَين)؛ يعني لو كان نقديًّا يتم رجوع الأموال نقديًّا، ولو فيزا كارت يتم استردادها فيزا كارت، أي أن الرد بنفس طريقة السداد.

وتابع عضو غرفة شركات السياحة: "المستحقات المفروض مفيهاش خصومات، كون قرار منع دخول المعتمرين وإلغاء الرحلات سعوديا لا مصريا"، لافتًا إلى أن غرفة السياحة تطلب كل المستحقات دون استثناء.

وعن رد قيمة تذاكر الطيران، نوه فاروق بأن شركات الطيران بالكامل لم ترد قيمة التذاكر إلى شركات شركات السياحة بعد إلغاء الرحلات لعدم وجود سيولة لديها، لافتًا إلى أن الحل الأمثل لتفادي هذه المشكلة هو الانتظار لحين مرور الأزمة وعودة العمل؛ ﻷن الرد نقديا حاليًّا صعب، نتيجة توقف حركة الطيران والمطارات التي كبدت الشركات خسائر عالمية جبارة.

وتجري غرفة شركات السياحة اتصالات مكثفة بوزارة السياحة والآثار؛ لبحث تفعيل آلية الاسترداد مع وزارة الحج السعودية، ومخاطبة السفارة السعودية بالقاهرة؛ للتواصل مع كل الجهات السعودية لتسريع الإجراءات وآلية الاسترداد في أسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك استمرارًا لمتابعة الغرفة استعادة شركات السياحة كل مستحقات رحلات العمرة الملغاة من قبل السلطات السعودية ضمن تطورات أزمة كورونا، تمهيدًا لإعادتها إلى المواطنين.

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