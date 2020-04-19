طلب إحاطة يحذر من إعادة استخدام "جوانتيات وكمامات" الوقاية من "كورونا"

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، اليوم الأحد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الحكومة ووزارات الصحة والبيئة والتنمية المحلية، بشأن التخلص الآمن من المخلفات الطبية؛ مثل الكمامات والجوانتيات، خصوصًا مع انتشار فيروس كورونا.

وقال غلاب: تعاني دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا مثل باقي المناطق على مستوى الجمهورية، أزمة إلقاء المواطنين المخلفات الطبية؛ خصوصًا المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا في مقالب القمامة وعدم التخلص الآمن منها.

وأشار البرلماني إلى أنه انتشرت في مقالب القمامة في الفترة الأخيرة الكمامات والجوانتيات المستعملة، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة في نشر العدوى بفيروس كورونا، لا سيما أن أغلب المخلفات الطبية هذه الأيام من المواطنين الذين يستخدمونها كإجراء وقائي ضد الفيروس.

وتابع غلاب: لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عددًا من معدومي الضمير يعيدون استخدام هذه الأدوات مرة أخرى بغسلها وإعادة بيعها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.

وطالب النائب الحكومةَ ممثلة في وزارات الصحة والبيئة والتنمية المحلية بتنسيق الجهود وإيجاد آلية للتخلص الآمن من النفايات الطبية، ومنع إلقائها في مقالب القمامة؛ حرصًا على صحة المواطنين ولمنع انتشار العدوى. وفي نفس الوقت زيادة حملات التوعية بمخاطر عدم التخلص الآمن من هذه الأدوات.

وشدد غلاب على الجهات الرقابية المختلفة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في تشديد الرقابة لمنع إعادة استخدام هذه الأدوات مرة أخرى، وفي مقدمتها الصيدليات التي تبيع الجوانتيات والكمامات للتأكد من مصادر تصنيعها.