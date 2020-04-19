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"الثروة السمكية" تكشف عن أسباب ثبات الأسعار في شم النسيم وتوقعاتها مستقبلًا

02:50 م الأحد 19 أبريل 2020
"الثروة السمكية" تكشف عن أسباب ثبات الأسعار في شم النسيم وتوقعاتها مستقبلًا

أسعار الاسماك

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، اليوم الأحد، إن أسعار الأسماك تشهد ثباتًا منذ فترة؛ على رأسها سمكة البلطي الرئيسة للمواطن المصري، بـ35 جنيهًا، والكسكمري الروسي من 35 إلى 40 جنيهًا، والبوري من 55 إلى 60 جنيهًا، مشيرًا إلى توافر الكميات من كل أنواع الأسماك بالأسواق المختلفة.

وأضاف السيد، خلال تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، أنه كان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بسبب أعياد شم النسيم، لافتًا إلى أن هذا العام مختلف نتيجة أحداث فيروس كورونا المستجد التي خفضت من حركة المواطن وبالتالي تأثرت حركة البيع والشراء.

وأوضح أن إنتاج الأسماك في مصر ارتفع إلى 1.9 مليون طن منقسمة إلى 1.6 مليون طن إنتاج مزارع و300 ألف طن من البحار والبحيرات، بزيادة تتراوح من 6% إلى 10% نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية لإنقاذ البحيرات المصرية.

ولفت السيد إلى أن متوسط نصيب الفرد المصري 19.5 كيلوجرام، ومتوسط الاستهلاك العالمي 20.2 كيلوجرام، وإنتاج مصر لم يتأثر بفيروس كورونا، ونتوقع انخفاض الأسعار عقب مرور هذه الأزمة، وتحديدًا مع زيادة عمل ساعات الصيادين؛ ولكن خلال هذه الفترة نحذر الصيادين ونطالبهم بالالتزام بمواعيد الحظر حتى نتجاوز هذه الأزمة معًا، وحذر من عملية الإكثار من تناول الفسيخ والرنجة، مطالبًا المواطنين الشراء من الأماكن المعتمدة واتباع الإرشادات التي تنشرها الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري التابعة للوزارة؛ للحد من الإصابات بحالات التسمم.

أسعار الاسماك شم النسيم الثروة السمكية السمك البلطي

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