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طائرة ماليزية تغادر مطار القاهرة وعلى متنها 485 راكبا

02:44 م الأحد 19 أبريل 2020
طائرة ماليزية تغادر مطار القاهرة وعلى متنها 485 راكبا

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، طائرة ماليزية رقم MH8453، متجهة إلى دولة ماليزيا بعد إجلاء مواطنيها من القاهرة، في ظل فترة تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر بالمطار، إن السلطات أنهت إجراءات سفر 485 راكبآ ماليزيا إلى بلدهم على طائرة ماليزية، كانت قد وصلت المطار لنقل رعايا دولة ماليزيا بعد انتهاء فترة تواجدهم بالقاهرة ، تم توفير كافة الإجراءات الوقائية َالاحترازية من الحجر الصحي والصيانة والخدمات الجوية والأرضية.

كانت سلطة الطيران المدني المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

مطار القاهرة طائرة ماليزية ماليزيا فيروس كورونا

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