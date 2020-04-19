القوات المسلحة تطهر وتعقم المناطق الحيوية والشوارع والمنشآت والمواقف الجماعية

كتب- محمد سامي:

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن عناصر الإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي طهرت موقفي النقل الجماعي بالمرج ومدينة السلام إضافة إلى محطة 23يوليو بالمرج للقطارات والشوارع الرئيسية والمرافق الخدمية المحيطة بها.

وأضاف ف بيان اليوم، تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمال التعقيم الوقائى لتلك المرافق الحيوية والتي تشهد في الحالة الطبيعة تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها باعتبارها من أهم مواقف النقل الجماعا التي تخدم عدد كبير من سكان محافظات الدلتا وأقليم القناة والصعيد .

وأشار إلى أنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق "المرج الجديدة" وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الإنتظار، علاوة على كونها من أهم محطات خطوط مترو الأنفاق التى تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها، كذلك محطة 23 يوليو للقطارات بمنطقة المرج ذات الكثافة السكانية العالية.

وفى سياق متصل نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لعدد من المرافق الحيوية والمنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بالاضافة إلى الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات، حيث قامت بتطهير ديوان عام محافظة أسيوط ومحطة السكك الحديدية وجامعة أسيوط وعدد من الشوارع والميادين الرئيسية وعدد من البنوك ذات الإقبال الجماهيرى الكبير، بالإضافة إلى تطهير محطة قطار سوهاج وعدد من الشوارع والميادين الرئيسية، كذلك ديوان عام المحافظة ومحطة قطار قنا ومحطة قطار الأقصر ، فضلاً عن تنفيذ أعمال التعقيم لجامعة أسوان ومحطة السكة الحديد وعدد من الشوارع والميادين ذات الكثافة السكانية، كما قامت العناصر بتعقيم الشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقد حرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كافة أعمال التطهير بأعلى جودة وأكبر مساحة ممكنة، وفي أوقات فرض حظر التجوال لضمان عدم تعطل حركة سفر المواطنين وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائي بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين في ذلك الوقت.

يأتي ذلك في إطار تطويع القوات المسلحة كافة إمكاناتها وجهودها المتواصلة لمساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا ".