وزير التموين: غدا أجازة لغرفة استلام القمح المحلي بديوان الوزارة
01:21 م الأحد 19 أبريل 2020
كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بمنح أجازة لغرفة عمليات استلام القمح المحلي بديوان عام الوزارة، وكذلك إيقاف العمل بجميع لجان استلام الأقماح المحلية هذا اليوم.
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