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وزير التموين: غدا أجازة لغرفة استلام القمح المحلي بديوان الوزارة

01:21 م الأحد 19 أبريل 2020
وزير التموين: غدا أجازة لغرفة استلام القمح المحلي بديوان الوزارة

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بمنح أجازة لغرفة عمليات استلام القمح المحلي بديوان عام الوزارة، وكذلك إيقاف العمل بجميع لجان استلام الأقماح المحلية هذا اليوم.

علي المصيلحي وزارة التموين غرفة استلام القمح المحلي

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