وزير التموين: غدا أجازة لغرفة استلام القمح المحلي بديوان الوزارة

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بمنح أجازة لغرفة عمليات استلام القمح المحلي بديوان عام الوزارة، وكذلك إيقاف العمل بجميع لجان استلام الأقماح المحلية هذا اليوم.