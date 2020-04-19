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وزير التنمية المحلية: غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمولات غدًا

01:15 م الأحد 19 أبريل 2020
وزير التنمية المحلية: غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمولات غدًا

غلق الشواطئ

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم.

وشدد شعراوي، على ضرورة منع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وايقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل توبيسات النقل العام ووسائل النقل النهري.

وأكد اللواء محمود شعراوي، التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن بها للتطبيق الحاسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية.

يذكر أن الوزارة تتلقى أية شكاوى بشأن عدم الإلتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس أب (01150606783) أو من خلال صفحة المبادرة على فيسبوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

وأهاب اللواء محمود شعراوي، بالمواطنين في كافة المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.

وأشار اللواء شعراوي، إلى أن جهود المحافظات مستمرة لرفع كفاءة منظومة ونقل المخلفات وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة وتعقيم وتطهير المنشآت والمباني والشوارع والميادين ومواقف سيارات النقل العام عدة مرات يوميًا لمنع انتقال العدوى ومواجهة فيروس كورونا.

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