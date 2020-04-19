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تبدأ غدا.. الأرصاد: موجة حرارة غير طبيعية بارتفاع 5 درجات

12:49 م الأحد 19 أبريل 2020
تبدأ غدا.. الأرصاد: موجة حرارة غير طبيعية بارتفاع 5 درجات

جانب من موجة حرارة سابقة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس في أجمل حالة منذ بداية الأسبوع، لافتًا إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل بحوالي درجتين لكن نشاط الرياح الخفيف قلل الاحساس بالحرارة.

وأشار إلى أنه بداية من يوم الثلاثاء، ستشهد البلاد موجة حارة حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، من 4 إلى 5 درجات

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم الأحد، أنه خلال ساعات النهار يعتدل الطقس على القاهرة والوجة البحري ولطيف على السواحل الشمالية، كما يميل للحرارة على الصعيد وهذا خلال ساعات النهار فقط، لكن في الليل يكون الطقس بارد إلى شديد البرودة أحيانا، ومع اختفاء أشعة الشمس تتراجع درجات الحرارة بشكل كبيرة حث يصل الفارق بين العظمى والصغى لـ10 درجات على الأقل.

وتابع: "سجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 28 والسواحل الشمالية 23 درجة، وشمال الصعيد 30 درجة، وجنوب الصعيد 32.

وأوضح أن الشبورة المائية تتواجد في الصباح الباكر على أغلب المناطق، وتتلاشى مع الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحا، لافتًا إلى أن حالة الطقس مستمرة على هذا المعدل طوال الـ48 ساعة المقبلة.​

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