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بعد انتهاء الحجر الصحي بمرسى علم.. 323 مصريًا يصلون مطار القاهرة اليوم

12:09 م الأحد 19 أبريل 2020
بعد انتهاء الحجر الصحي بمرسى علم.. 323 مصريًا يصلون مطار القاهرة اليوم

الحجر الصحي مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، طائرة إجلاء المصريين العالقين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي هبطت قبل أسبوعين بمدينة مرسى علم، مقر الحجر الصحي لهم للاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الرحلة رقم 432 وصلت من مطار مرسي علم الدولي وعلى متنها 323 مصريًا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة بهم هناك، والتي فرضتها الدولة عليهم فور عودتهم من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بالمطار وخروجهم إلى أسرهم.

كانت وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية المصرية، سيرت رحلات جوية استثنائية إلى مدينة واشنطن الأمريكية، لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل.​m

الحجر الصحي مرسى علم مطار القاهرة إجلاء المصريين فيروس كورونا

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