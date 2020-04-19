برلماني: مافيا الدروس الخصوصية تحارب التجربة الملهمة للأبحاث التعليمية

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تجربة الأبحاث التي استخدمتها وزارة التربية والتعليم كبديل لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي - ملهمة وغير مسبوقة.

وطالب أبوالعلا، في بيان اليوم الأحد، بتعميم هذه التجربة على جميع السنوات الدراسية القادمة بشكل دوري، ولأكثر من مرة خلال العام الواحد.

وأوضح أن التجربة تتعرض لحرب شرسة من مافيا مراكز الدروس الخصوصية، وهو أمر متوقع نظرا لأنه يمس بمصالحهم بشكل مباشر، ويضعف من قدرتهم على تحصيل الأموال، وللأسف بعض الأسر انساقت وراء دعاياتهم المغرضة، وهاجموا التجربة قبل أن يخوضها أبناؤهم.

وأكد أن منح الفرصة لطلاب سنوات النقل لإعداد مشروعات بحثية يثقل مهاراتهم البحثية، وهي واحدة من أهم مهارات التعلم، ويخرج عن الإطار التقليدي القائم على الحفظ والتلقين إلى الفهم والبحث واختبار المفاهيم، وهو أمر يدفع بالعملية التعليمية في مصر خطوات إلى الأمام ويساهم في إخراج طلاب يمتلكون أدوات البحث العلمي.

وطالب أبوالعلا كل أسرة أن تساعد أبناءها على إنجاز الأبحاث بأنفسهم، ومراقبة النتيجة ومردود ذلك على مستواهم العلمي والبحثي.