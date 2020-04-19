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نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد سير العمل بمحطات الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة

11:36 ص الأحد 19 أبريل 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جولة للمرور على محطات الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة لمتابعة سير الأعمال بها، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وأكد ممدوح، في بيان، اليوم الأحد، الالتزام الكامل لأطقم التشغيل والصيانة للمحطات والعمل دومًا على تطويرها وتسجيل المشكلات أولًا بأول والعمل على حلها.

وأشار إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ولا سيما مشروعات الإسكان والمرافق للالتزام بالبرامج الزمنية لإنجاز المشروعات، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية بمواقع العمل المختلفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

عبدالمطلب ممدوح محطات الصرف الصحي تطوير المدن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة

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