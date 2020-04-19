185 طنًا.. "تحيا مصر" يطلق 3 قوافل غذائية بمشاركة وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الأحد، في إطلاق صندوق "تحيا مصر" لـ3 قوافل محملة بالمواد الغذائية واللحوم والخضروات تتضمن 185 طنًا مواد غذائية ولحوم وبطاطس وذلك إلى محافظات الفيوم ودمياط سوهاج ضمن حملة الصندوق لرعاية أسر العمالة غير المنتظمة التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

حضر حفل إطلاق القوافل الطبية كل من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتورة سحر نصر، رئيس اللجنة التنفيذية السابق لصندوق تحيا مصر، وتامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، عن تقديم الوزارة الأسبوع الماضي مساهمة مالية لصندوق "تحيا مصر" لدعم المبادرات المجتمعية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة بمختلف المحافظات، مشيرًاً إلى مساهمة عدد من المحافظات أيضاً بمبالغ مالية لدعم جهود الصندوق.

وأشاد شعراوي، بكافة المبادرات التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعدد من رجال الأعمال للتكاتف مع جهود الحكومة في مواجهة أزمة كورونا وعبور هذه الظروف الاستثنائية ودعم ما تقوم به الحكومة لتخفيف الآثار الناجمة عن انتشار الفيروس.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية دور صندوق "تحيا مصر" خلال هذه الفترة من عمر الوطن لدعم جهود الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات خاصة في ظل التعاون لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا على كافة فئات المجتمع.

وأشاد شعراوي، بجهود الصندوق في القرى الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية وبلغت حوالي 24 قرية والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير المدارس والقرى وإطلاق مبادرات صحية ومجتمعية ومساعدة الفتيات الأولى بالرعاية بالزواج.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مساهمات كافة فئات الشعب المصري في الصندوق تأتي في إطار الثقة الكبيرة من المصريين لما يقوم به الصندوق وتوصيل المساعدات إلى كافة المستحقين بمختلف المحافظات.

وأكد أهمية تكاتف الجميع للخروج من هذه الأزمة بسلام واستعادة جهود البناء والتعمير التي تقوم بها الدولة.

وأوضح صندوق "تحيا مصر" أن هذه القوافل تأتي ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدعم القطاع الطبي ورعاية أسر العمالة غير المنتظمة التي تأثرت بفرض حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية.

ووزع الصندوق خلال الأسبوع الماضي المواد الغذائية على الصيادين المتواجدين على ضفاف النيل بمنطقة مصر القديمة والوراق، لرعاية أسرهم، كما تم توزيع المواد الغذائية على عدد من أسر العمالة غير المنتظمة بمنطقة منشأة ناصر لتخفيف أعباء المعيشة من على عاتقهم خلال فترة حظر التجوال.

ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا، وفر الصندوق 1000 مضخة حقن سوائل بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي لدعم القطاع الطبي، ويتم التنسيق حالياً لتدبير 124 جهاز تنفس صناعي إضافية فضلًا عن التواصل مع العديد من رجال الأعمال لرغبتهم في المساهمة في تدبير عدد من الأقنعة الواقية ومستلزمات المستشفيات والمواد المطهرة بشكل عيني.

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