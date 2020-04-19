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في رسالة صوتية.. شوقي: امتحانات دور ثانٍ للمتخلفين عن تسليم الأبحاث

09:27 ص الأحد 19 أبريل 2020
في رسالة صوتية.. شوقي: امتحانات دور ثانٍ للمتخلفين عن تسليم الأبحاث

الدكتور طارق شوقي

كتب - أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطالب الذي لا يمتلك إنترنت يمكنه إعداد مشروع البحث بالورقة والقلم وكتاب المدرسة فقط.

وأكد شوقي، في رسالة صوتية، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، تعليقا على حرب الشائعات- على حد وصفه- أنه سيعلن طريقة تسليم البحث في الأول من مايو المقبل.

"سكرين البوست"

وأضاف أن مشروعات البحث تعد أكثر محاولة من الدولة للتخفيف والتسهيل على الطلاب، مشددا على أن مشروعات البحث شرط للانتقال إلى الصف الدراسي الأعلى، وفي حال عدم تسليمه أو نقله أو شرائه سيدخل الطالب امتحانات الدور الثاني.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استبدال الامتحانات بشكلها التقليدي بمشروع بحث، لتقييم للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادى.

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طارق شوقي امتحانات دور ثاني المتخلفين عن تسليم الأبحاث تعليق الدراسة

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