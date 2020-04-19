في رسالة صوتية.. شوقي: امتحانات دور ثانٍ للمتخلفين عن تسليم الأبحاث
كتب - أسامة علي:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطالب الذي لا يمتلك إنترنت يمكنه إعداد مشروع البحث بالورقة والقلم وكتاب المدرسة فقط.
وأكد شوقي، في رسالة صوتية، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، تعليقا على حرب الشائعات- على حد وصفه- أنه سيعلن طريقة تسليم البحث في الأول من مايو المقبل.
"سكرين البوست"
وأضاف أن مشروعات البحث تعد أكثر محاولة من الدولة للتخفيف والتسهيل على الطلاب، مشددا على أن مشروعات البحث شرط للانتقال إلى الصف الدراسي الأعلى، وفي حال عدم تسليمه أو نقله أو شرائه سيدخل الطالب امتحانات الدور الثاني.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استبدال الامتحانات بشكلها التقليدي بمشروع بحث، لتقييم للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادى.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3032
عدد المصابين
-
701
عدد المتعافين
-
224
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2295774
عدد المصابين
-
587761
عدد المتعافين
-
157900
عدد الوفيات
إعلان