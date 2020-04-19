حدث ليلاً| قفزة في أرقام كورونا بمصر والصحة العالمية تحذر من شم النسيم

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قفزة في أرقام كورونا بمصر: ألف إصابة في 7 أيام.. وارتفاع الوفيات اليومية (تفاعلي)

واصل المؤشر اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مصر ارتفاعه التدريجي في الأيام الأربعة الأخيرة، ليصل في نهاية المطاف إلى 3032 حالة، بعد تسجيل 188 إصابة جديدة السبت، وهو العدد الأكبر منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

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تجاوزنا الـ3 آلاف مصاب.. الصحة: 188 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، تسجيل 188 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و19 حالة وفاة، وهو العدد الأكبر منذ بداية الأزمة على مستوى المصابين والوفيات.

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جامعة القاهرة تكشف تفاصيل تحويل قصر العيني الفرنساوي لمستشفى للعزل

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إنه نظرًا لوجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مشيرًا إلى أنه للحفاظ على صحتهم، كان لابد من اختيار أحد المستشفيات لتكون مستشفى للعزل للأطباء والعاملين في حالة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كما تم نقل المرضى المتواجدين بالقصر الفرنساوى إلى مستشفى المنيل الجامعي.

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وزير التعليم العالي يكشف عدد إصابات كورونا في قصر العيني الفرنساوي

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد إصابات فيروس كورونا في مستشفى قصر العيني الفرنساوي يتراوح ما بين 10 إلى 17 حالة فقط، موضحًا أنها حالات فردية يتم التعامل معها من خلال بروتوكول وزارة الصحة.

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وزير التعليم العالي: حالات فردية مصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن مستشفى قصر العيني الفرنساوي ستكون مستشفى للعزل تابعة لجامعة القاهرة، في مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحالات الفردية من المصابين بفيروس كورونا في مستشفى القصر العيني الفرنساوي ويتم التعامل معها وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

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الصحة العالمية تحذر من تناول الفسيخ في شم النسيم

قال الدكتور عمر أبو العطا، مسئول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن الفسيخ عادة ما يصاحبه حالات من التسمم غذائية؛ الذي تسببه البكتريا وليس الفيروس.

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بعد خروج 6 اليوم.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في أسوان

ارتفع السبت، عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة أسوان إلى 100 حالة، خرج منهم 79 حالة وما تزال 21 حالة تتلقى العلاج في استراحات جامعة أسوان.

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جاهزون بـ20 ألف سرير.. وزير الإعلام يكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا، مازال يسير وفق التوقعات التي وضعها مجلس الوزراء، ولا يشكل أي قلق حتى الآن، رغم تصاعد عدد الحالات المكتشفة.

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التعليم تكشف موعد تسليم الأبحاث لطلاب التعليم الفني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تسليم البحوث التطبيقية لطلاب التعليم الفني.

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أطباء: الصوم خلال جائحة كورونا "مفيد".. والهلالي: "الخوف يرفع الفرض"

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه لا يوجد أثر سلبي للصيام على صحة الإنسان ومناعته، وإنما توجد آثار إيجابية والصيام يعطي فرصة للكلى والكبد للتخلص من السموم.

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علماء يحذرون من علامة جديدة تنذر بالإصابة بـ"كورونا"

زعم علماء أن الطفح الجلدي الأحمر قد يكون علامة جديدة على احتمال الإصابة بفيروس كورونا- حتى لو لم تكن لدى المريض أعراض نموذجية أخرى.

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محاضر في علم انتشار الأوبئة: متوقع زيادة مصابي كورونا لـ 9 آلاف مع نهاية أبريل

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا في كل دول العالم غير مؤكدة، موضحًا: "كل إصابة مؤكدة بالفيروس يمكن أن يقابلها حالة غير مؤكدة، وهناك دول تضع في السيناريو الخاص بها 3 حالات غير مؤكدة أمام كل حالة مؤكدة".

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"التعليم" تكشف ضوابط تسليم البحث لطلاب الثانوي الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تسليم البحوث التطبيقية، لطلاب التعليم الفني.

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ترامب: هناك مؤشرات على تجاوزنا لذروة كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أرقام وفيات وباء كورونا المستجد في بلاده انخفضت بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بتراجع الفيروس وأنه تجاوز ذروته في البلاد.

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ترامب: نتوقع وفاة 60 ألفًا والإجراءات أنقذت أرواح 300 ألف أمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإجراءات التي اتخذتها إدارته أنقذت أكثر من 300 ألف أمريكي على الأقل من الموت، جراء وباء كورونا المستجد.

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‏ترامب يحمل الصين المسؤولية عن تداعيات انتشار كورونا

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين المسؤولية عن تداعيات انتشار كورونا، متوعدا بـ"تبعات" إذا كانت مسؤولة عن جائحة كورونا بشكل متعمد.

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"ديلي ميل": كوريا الشمالية سجلت إصابات بكورونا منذ مارس الماضي

قال محاضرون في كوريا الشمالية، خلال محاضرات عامة، إنه ظهرت حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" في البلاد، في أواخر مارس الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

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الرئيس الأمريكي: سنبدأ في إعادة فتح البلاد بشكل تدريجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيبدأ في إعادة فتح البلاد بشكل تدريجي، خلال الفترة المقبلة، وسط أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

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في القصر الرئاسي.. أفغانستان تعلن إصابة 20 موظفًا بكورونا

أصيب 20 موظفًا في قصر الرئيس الأفغاني أشرف غني، بفيروس كورونا المستجد.

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