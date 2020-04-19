كورونا في 24 ساعة| مصر تتجاوز 3 آلاف مصاب و6 إجراءات في شم النسيم وبشائر في إيطاليا

واصل المؤشر اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مصر ارتفاعه التدريجي في الأيام الأربعة الأخيرة، ليصل في نهاية المطاف إلى 3032 حالة، بعد تسجيل 188 إصابة جديدة السبت، ومن المقرر أن تطبق الحكومة المصرية 6 إجراءات خلال شم النسيم، فيما تعطي مؤشرات الإصابات في إيطاليا بشائر جديدة.

ويرضد "مصراوي" أبرز التطورات حول فيروس كورونا في مصر والعالم كالتالي:

تجاوزنا الـ3 آلاف مصاب.. الصحة: 188 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

قفزة في أرقام كورونا بمصر: ألف إصابة في 7 أيام.. وارتفاع الوفيات اليومية (تفاعلي)

مطهرات وأدوات تعقيم.. هدية "إسكان البرلمان" لـ"العلمين الجديدة" لمواجهة "كورونا"

"يفرز سمومًا قاتلة".. الصحة تحذر المواطنين من تناول الفسيخ

محاضر في علم انتشار الأوبئة: متوقع زيادة مصابي كورونا لـ 9 آلاف مع نهاية أبريل

"طب القاهرة": 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بقصر العيني الفرنساوي

أطباء: الصوم خلال جائحة كورونا "مفيد".. والهلالي: "الخوف يرفع الفرض"

الوفيات تجاوزت 20 ألف.. الحكومة الإسبانية تعتزم تمديد فترة الإغلاق

"ديلي ميل": كوريا الشمالية سجلت إصابات بكورونا منذ مارس الماضي

‏ترامب يحمل الصين المسؤولية عن تداعيات انتشار كورونا

ترامب: مستعد لإرسال أجهزة تنفس صناعي لإيران لتجاوز أزمة كورونا

ترامب: أجرينا أكثر من 4 ملايين اختبار فحص لفيروس كورونا

"تلوث في المُختبر".. تحقيق جديد لـ"واشنطن بوست" عن "أجهزة كورونا"

أطباء المملكة المتحدة "يواجهون مصيرهم" وسط نقص بمعدات الوقاية

بريطانيا تسجل 5500 إصابة جديدة بكورونا والوفيات تتخطى 15 ألفا

للمرة الأولى.. ملكة بريطانيا تلغي مراسم احتفال عيد ميلادها الـ94 بسبب كورونا

منحنى الإصابات والوفيات في ‏إيطاليا يواصل بشائره

الصين: لا وفيات جديدة بسبب كورونا وتسجيل 27 إصابة جديدة بينها حالات وافدة من الخارج