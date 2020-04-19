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"الإعلاميين" تنعي المخرج التلفزيوني مجدي الشيخ

01:41 ص الأحد 19 أبريل 2020
"الإعلاميين" تنعي المخرج التلفزيوني مجدي الشيخ

المخرج التلفزيوني مجدي الشيخ

كتب - مصطفى علي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، المخرج التلفزيوني مجدي الشيخ، والذي وافتة المنية أمس السبت.
وقال نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة: فقدنا مثالا وقيمة في الإخراج التلفزيوني، رحم الله الزميل مجدي الشيخ وألهمنا وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
كان المخرج التلفزيوني مجدي الشيخ، من الرعيل الاول كان يعمل بإدارة المنوعات بالتلفزيون المصري، وهو ابن شقيق المخرج الكبير كمال الشيخ .
ومن أهم برامجه "هنا وهناك " على القناة الثانية، ومسلسل الأطفال " جد ولعب"، ومسلسل " ابتسامة" لأحمد آدم وصلاح عبد الله.

مجلس نقابة الإعلاميين مجدي الشيخ طارق سعدة حالة وفاة

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