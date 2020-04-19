برلمانية تطالب بدفن الأطباء المتوفين بسبب "كورونا" في مقابر الشهداء

كتبت- ميرا إبراهيم:

خاطبت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بشأن دفن الأطباء المتوفين من فيروس كورونا، في مدافن الشهداء بالمحافظة.

وقالت في بيان لها: "لا يخفى على أحد الدور الوطني الكبير الذي يلعبه الجيش الأبيض في مصر من أطباء وطواقم طبية، فى ظل ما تمر به البلاد من أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن تنامي في الآونة الأخيرة رفض بعض الأهالي دفن موتى الأطباء والطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا في مدافنهم".

وأشارت إلى أن ذلك سبب الأذى النفسي والمعنوي لهم، كما أن فضيلة مفتي الجمهورية أفتى بأن المتوفى قد لقي ربه متأثرًا بفيروس الكورونا فهو في حكم الشهيد عند الله تعالى، لما وجد من ألم وتعب ومعاناة حتى لقي الله تعالى صابرًا محتسبًا.

ولفتت: "إذا كان المتوفى من الأطباء المرابطين الذي يواجهون الموت في كل لحظة، ويضحون براحتهم بل بأرواحهم من أجل سلامة ونجاة غيرهم، فالامتنان والاحترام والتوقير في حقهم واجب والمسارعة بالتكريم لهم أوجب