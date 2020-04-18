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عميد طب قصر العيني: 17 حالة إصابة مؤكدة بكورونا منهم وكيل الكلية

11:10 م السبت 18 أبريل 2020
عميد طب قصر العيني: 17 حالة إصابة مؤكدة بكورونا منهم وكيل الكلية

الدكتورة هالة صلاح

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة هالة صلاح، عميدة كلية طب قصر العيني، إنه تم وضع وكيل الكلية على جهاز التنفس الصناعي اليوم السبت، بعد ثبوت إصابته بفيروس "كورونا".

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن وكيل كلية طب قصر العيني، معزول حاليًا في مستشفى العزل في العبور.

وأوضحت أنه تم اكتشاف 17 حالة إصابة بالفيروس في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، معظمهم من الإداريين، موضحة أن ذلك يعني أننا الآن في ذروة انتشار الفيروس المجتمعية.

هالة صلاح كلية طب قصر العيني جهاز التنفس الصناعي فيروس كورونا مستشفى العزل في العبور مستشفى قصر العيني الفرنساوي

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