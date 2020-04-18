بطريرك "الكاثوليك" يصلي قداس عيد القيامة بدون حضور شعبي

القاهرة- (أ ش أ):

ترأس البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، مساء اليوم السبت، صلوات قداس عيد القيامة المجيد من إكليريكية القديس لاون بالمعادي، بدون حضور شعبي في ظل إجراءات الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقدم الأنبا إبراهيم اسحق - في كلمته خلال احتفال محدود - التهنئة إلى الأباء المطارنة والأساقفة، والقمامصة والقسوس والرهبان والراهبات والشمامسة، وإلى أبناء الكنيسة القبطيَّة الكاثوليكيَّة في مصر وبلاد المهجر بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال الأنبا إبراهيم اسحق "نصلي من أجل وطننا الحبيب مصر، ومن أجل الرئيس عبدالفتَّاح السيسي لينعم الرب عليه بالصحة والنعمة ليواصل خدمته للوطن مع جميع المسؤولين وكل من يقوم بعمله بإخلاصٍ وأمانة، ونلتمس شفاعة أمنا مريم العذراء، الشاهدة الأمينة على قيامة المسيح، كي يبارك الله تعالى شعب مصر ويحفظه من كلِّ شرّ".