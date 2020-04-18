البابا تواضروس يصل إلى دير الأنبا بيشوي ليترأس قداس عيد القيامة (صور)

كتب - مصطفى علي:

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، إلى كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لترؤس قداس عيد القيامة المجيد، وسط غياب الشعب لأول مرة منذ أكثر من 100 عام.

ويشارك البابا في صلاة القداس الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، وعدد من الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، فضلًا عن عدد من رهبان الدير، فيما يبث القداس على الهواء تليفزيونيًا على التليفزيون المصري والقنوات القبطية، وأونلاين عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأعلن القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا لن يستقبل المهنئين الرسميين بالعيد في المقر البابوي كما هو معتاد، في إطار الإجراءات التي تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مجموعة من القرارات تتعلق بوقف كافة الصلوات والأنشطة بجميع الكنائس مع إيقاف صلوات الأكليل، وأن تقتصر صلوات الجناز على أسرة المتوفى فقط في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.