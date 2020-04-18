وزير التعليم العالي يكشف عدد إصابات كورونا في قصر العيني الفرنساوي

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد إصابات فيروس كورونا في مستشفى قصر العيني الفرنساوي يتراوح ما بين 10 إلى 17 حالة فقط، موضحًا أنها حالات فردية يتم التعامل معها من خلال بروتوكول وزارة الصحة.

وناشد وزير التعليم في تصريحات صحفية، المواطنين بالوقوف إلى جانب الأطقم الطبية ودعمهم، متابعًا: "لا يوجد في العالم ما يحدث من ترصد بطبيب الرعاية الصحية بهذا الشكل الموجود على السوشيال ميديا".