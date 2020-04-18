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القباج: 25 مليون جنيه لتجهيز المدن الجامعية ومراكز الشباب لاستقبال إصابات كورونا

08:53 م السبت 18 أبريل 2020
القباج: 25 مليون جنيه لتجهيز المدن الجامعية ومراكز الشباب لاستقبال إصابات كورونا

نيفين القباج، وزيرة التضامن

كتب- أسامة علي:

أعلنت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التنسيق مع وزراء الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة، وعدد من رؤساء الجامعات، لتجهيز عدد من المدن الجامعية ومراكز الشباب في عدد من المحافظات، لاستقبال الحالات المصابة بڤيروس كورونا.

وأوضحت القباج، أنه تم حتى الآن تجهيز 6185 سريرًا بتكلفة 25 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

وجهزت الوزارة بتجهيز بعض الأماكن التي تم تشغيلها فعليًا من قبل وزارة الصحة، وهي المدينة الجامعية بالدقهلية، ومركز شباب أبوقير بالإسكندرية، والمدينة الشبابية بالطود بالأقصر، والمدينة الجامعية بأسيوط وبيت الشباب بالبلاجات بالإسماعيلية، والمدينة الجامعية بالمنيا، والمركز العلمي للشباب والرياضة بدمياط، بطاقة استيعابية 2785 سريرًا.

ني?ين القباج فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الصحة المدن الجامعية

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