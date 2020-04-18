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"عطية" يناشد رئيس الجمهورية بإعفاء شباب المحامين من الضرائب

02:59 م السبت 18 أبريل 2020
"عطية" يناشد رئيس الجمهورية بإعفاء شباب المحامين من الضرائب

رجائي عطية نقيب المحامين

كتب- مصطفى علي:

ناشد رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإصدار توجيهاته إلى الجهات المختصة بإعفاء المحامين لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام.

وبحسب بيان جاء نص الخطاب:

سيادة الرئيس رئيس الجمهورية

تحية طيبة وبعد

أتقدم لسيادتكم برجاء – أن تتفضلوا بإصدار توجيهاتكم إلى الجهات المختصة بإعفاء المحامين لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام، نظرا لظروف جائحة كرورنا وتوقف أعمالهم توقفا تاما، في الوقت الذي لا تسمح إمكانيات النقابة بمعاونتهم إزاء مشاق الحياة وضغط الظروف، كما لا يتمتعون بأي دعم مالي من الدولة.

أملي كبير في استجابة سيادتكم لملتمسي

مع أسمى آيات الاحترام والتقدير.

رجائي عطية شباب المحامين الضرائب

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