"عطية" يناشد رئيس الجمهورية بإعفاء شباب المحامين من الضرائب
كتب- مصطفى علي:
ناشد رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإصدار توجيهاته إلى الجهات المختصة بإعفاء المحامين لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام.
وبحسب بيان جاء نص الخطاب:
سيادة الرئيس رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد
أتقدم لسيادتكم برجاء – أن تتفضلوا بإصدار توجيهاتكم إلى الجهات المختصة بإعفاء المحامين لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام، نظرا لظروف جائحة كرورنا وتوقف أعمالهم توقفا تاما، في الوقت الذي لا تسمح إمكانيات النقابة بمعاونتهم إزاء مشاق الحياة وضغط الظروف، كما لا يتمتعون بأي دعم مالي من الدولة.
أملي كبير في استجابة سيادتكم لملتمسي
مع أسمى آيات الاحترام والتقدير.
الخبر التالى:تعقيم وتطهير جميع المباني والصالات بمطار القاهرة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2844
عدد المصابين
-
646
عدد المتعافين
-
205
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2234404
عدد المصابين
-
569809
عدد المتعافين
-
153793
عدد الوفيات
إعلان