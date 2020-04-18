بالورود والهدايا.. السياحة تستقبل 204 مصري بمرسى علم عائدين من كندا ووضعهم بالحجر الصحي

كتب - يوسف عفيفي:

استقبل أعضاء مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر، أفراد الوفد المصري العائد من مدينة تورنتو بكندا، بالورود والهدايا التذكارية، وذلك فور وصولهم صباح اليوم إلى مطار مرسى علم الدولي.

وبحسب بيان اليوم، خضع جميع أعضاء الوفد العائد للكشف الطبي من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر.

وتوجه الوفد، على متن أتوبيسات سياحية إلى أحد الفنادق المطلة على البحر بالمدينة لقضاء فترة الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما.



وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشات الفندقية، أن الوفد يتكون من ٢٠٤ أفراد و١٢ طفلا، وأشرفت الغرفة بنفسها على عملية استقبال وتسكين الوفد العائد لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ على شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي.

وأكد فوزي، أنه تم تطهير وتعقيم الفندق قبل استقبال الوفد العائد، كما تم تدريب العاملين به على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعاير منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى إجراء الكشف على العائدين مرة أخرى فور وصولهم الفندق من قبل الطاقم الطبي المقيم بالفندق بالتعاون مع طاقم الأطباء من الطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر التابع لوزارة الصحة والسكان، وتم تقديم وجبه الإفطار لهم.