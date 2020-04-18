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"الوزراء" يرد على أنباء إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف إصابات بكورونا

01:14 م السبت 18 أبريل 2020
"الوزراء" يرد على أنباء إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف إصابات بكورونا

مستشفى قصر الفرنساوي

كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، غير صحيح.

وأضاف المركز في بيانن إنه تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الاصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، مُوضحةً أن المستشفى خالية تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا، مُشيرةً إلى أن عملية إخلاء المستشفى من المرضى جاءت نتيجة لاختيارها كمستشفى لعزل الحالات المصابة بالفيروس، مُشددةً على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء مسح طبي شامل لجميع المرضى بقصر العيني الفرنساوي قبل نقلهم وقد تم التأكد من سلامتهم.

قصر العيني الفرنساوي مجلس الوزراء فيروس كورونا

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