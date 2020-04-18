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الإعلان بعد قليل.. ننشر ملامح الكشف الأثري الجديد بسقارة

12:46 م السبت 18 أبريل 2020
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كتب- محمد عاطف:
أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن الاكتشاف الأثري الجديد الذي سيتم إعلان تفاصيله اليوم، احتفالا بيوم التراث العالمي، يقع في منطقة سقارة الأثرية، وفي نفس موقع الاكتشاف الماضي، بجوار جبانة الحيوانات المقدسة التي تم العثور عليها نهاية العام الماضي.

ورجحت المصادر أن يكون الاكتشاف الأثري الجديد عبارة عن توابيت خشبية وتماثيل وأواني فخارية تم اكتشافها في مقبرة جديدة.

وقد تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وتوفير أقصى درجات الحماية لهم والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات والقفازات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصاً على سلامة كافة العاملين بالمنطقة، اتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن الكشف الأثري الجديد اونلاين على الصفحات الرسمية للوزارة عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما سيتم إضاءة منطقة الأهرامات الأثرية، مساء اليوم السبت الموافق ١٨ ابريل، ضمن الاحتفال بيوم التراث العالمي.

كشف أثري سقارة وزير الاثار خالد العناني مصطفى وزيري

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