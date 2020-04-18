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شبورة وحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

10:42 ص السبت 18 أبريل 2020
شبورة وحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

الطقس

كتب - محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة معتدلة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، باردة خلال الساعات المتأخرة من الليل، ودرجات الحرارة اليوم السبت تدور حول المعدل الطبيعي لتسجل على القاهرة 27 درجة.

وأضافت شاكر، لمصراوي، أنه اعتبارا من الغد ستشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين، لتسجل على القاهرة والوجه البحري، 29 درجة، والسواحل الشمالية 24 درجة، والصعيد من 32 حتى 34 درجة.

وتابعت: "ستكون الشبورة الصباحية أكثر الظواهر الجوية تأثيرا خلال الأيام المقبلة، حيث تنشط في الصباح الباكر على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، بينما سيكون الجو مشمسا على شمال وجنوب الصعيد".

وأكدت أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار خلال الفترة الحالية؛ بعد أن تواجدت على مدار اليومين الماضيين، لافتة إلى أن حركة الرياح معتدلة على أغلب المناطق.

وأوضحت أنه بعد انتهاء أعياد الربيع وبداية شهر مايو، ستستقر حالة الطقس نسبيا، ويمكن الاستقرار أيضا على نوعية الملابس.​

شبورة مائية درجات الحراة الطقس التقلبات الجوية

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