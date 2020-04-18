"البحوث الفلكية" يكشف حقيقة ضرب كويكب عملاق للأرض نهاية أبريل (بيان رسمي)

كتب- يوسف عفيفي:

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ما تردد في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، بشأن مرور كويكب عملاق وضرب الأرض خلال الفترة القادمة، شائعة، مناشدا المواطنين، بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حسب بيان، إن الكويكب طبقا للأرصاد والحسابات الفلكية العالمية، يطلق عليه اسم 52768 (1998 OR2).

وأوضح القاضي، أن الكويكب سيمر على الأرض يوم 29 أبريل الساعة 09:56 بتوقيت جرينتش، وعند هذه النقطة سيكون على بعد 3.9 مليون ميل من كوكبنا، أو حوالي 16 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر - ويتحرك بسرعة حوالي 8.7 كيلومتر في الثانية أو 19461 ميل في الساعة (31320 كيلو متر في الساعة).

وأكد رئيس المعهد، عدم وجود أي خطورة على كوكب الأرض وسكانه، وعلى جميع المواطنين الاطمئنان.

وأشار إلى أن هذا الكويكب شوهد أول مرة منذ 22 عاما ومداره معروف جيدًا ولا توجد فرصة لحدوث تصادم على الأقل خلال القرنين المقبلين أو نحو ذلك، وفقًا لتوقعات مسار دورانه في الفضاء كما توقعتها وكالات الفضاء العالمية ومنها وكاله ناسا.

وأكد القاضي، أن المعهد من خلال قنوات الاتصال الرسمية يفتح أبوابه للرد على أي تساؤلات تخص تلك الظواهر الفلكية، والترحب بزيارة المواطنين لمقر المعهد الرئيسي بحلوان أو مرصد القطامية الفلكي والتعرف على الأنشطة العلمية والبحثية (فلك وجيوفيزياء) ودورها في خدمة المجتمع.

جدير بالذكر، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية اكتشف يواسطة باحثيه ومنظار القطامية الفلكي، 12 نجما متغيرا خلال الفترة من 2013 وحتى 2018 وتم تسجيلهم في قواعد البيانات الفلكية العالمية باسم مصر ومرصد القطامية.