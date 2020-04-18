الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة اليوم "دون حضور شعبي"

كتب -مصطفى علي:

تقيم رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالها الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، اليوم السبت، من الرابعة إلى الخامسة والربع مساءً، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، كليوباترا ميدان صلاح الدين مصر الجديدة، القاهرة.

وقال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال: "بناءً على توجيهات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر تقرر اقتصار الاحتفال بعيد القيامة المجيد على عدد محدود جدًّا من قيادات الطائفة دون حضور شعبي، حفاظًا على الأرواح، على أن يتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية والإقليمية والدولية، ونصلِّي معًا أنْ يمنحَنا الربُّ نجاةً من عنده، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا في الإنسانيةِ هذهِ الأزمةَ".

وأضاف إدوارد "أن برنامج الاحتفال يبدأ اليوم السبت في الرابعة عصرًا بمجموعة من الترانيم لفريق "الحياة الأفضل"، وبعدها صلاة للقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، ثم كلمة للقس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وتأتي بعدها قراءة كتابية للقس ناصر كتكوت، رئيس مجمع الكنائس الرسولية بمصر، ثم فقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، وفي نهاية الاحتفال كلمة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بعنوان "القيامة قيامةٌ للإنسانية".