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"فحص طبي وحجر 14 يومياً".. وصول طائرة المصريين العالقين في كندا إلى مرسى علم

09:49 ص السبت 18 أبريل 2020
"فحص طبي وحجر 14 يومياً".. وصول طائرة المصريين العالقين في كندا إلى مرسى علم

الحجر الصحي

الغردقة - (أ ش أ)

استقبل مطار مرسي علم الدولي طائرة المصريين العالقيين في كندا قادمة من مطار تورنتو وعلى متنها ٢١٦ راكبا.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات اليوم السبت - إن مديرية الصحة من خلال فرق الحجر الصحي قامت باستقبال ركاب الطائرة القادمين من كندا لإجراء الفحص الطبي وقياس درجات الحرارة قبل نقلهم إلى فندق الإقامة بمرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحي والتي يستمر لمدة 14 يوما.

وأضاف مرعي، أن الفريق الطبي المدرب يقوم بمتابعة الحالة الصحية للمصريين القادمين من كندا وقياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء بجانب الإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا طوال مدة الإقامة في إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.​

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مطار مرسي علم كندا مطار تورنتو فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا وزارة الصحة

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