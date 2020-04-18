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اليوم.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يرأس قداس عيد القيامة

09:42 ص السبت 18 أبريل 2020
اليوم.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يرأس قداس عيد القيامة

الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكا

كتب - مصطفى علي:

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أن صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، سيحتفل اليوم السبت ١٨ أبريل الساعة السادسة مساء بقداس عيد القيامة المجيد.

وأوضحت الكنيسة الكاثوليكية أن القداس سيذاع مباشرة على قناة سات ٧ من إكليريكية القديس لاون بالمعادي.

البطريرك إبراهيم إسحق قداس عيد القيامة الكنيسة القبطية الكاثوليكية عيد القيامة

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