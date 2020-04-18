كشف أثري جديد "أونلاين".. أخبار متوقعة ليوم السبت

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الخرطوم.. تفرض السلطات السودانية، حظرًا كاملًا للتجول في ولاية الخرطوم ولمدة 3 أسابيع، ضمن إجراءات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

القاهرة.. تقيم الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالها الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، دون حضور جماهيري.

الجيزة.. يعلن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني عن كشف أثري جديد "أونلاين" على الصفحات الرسمية للوزارة، عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة يوم التراث العالمي.

القاهرة.. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف المستحقات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة " لشهر أبريل 2020.

القاهرة.. يعقد المجلس الأعلي للجامعات، اجتماعه الدوري بهدف متابعة تطبيق منظومة التعليم عن بعد التي طبقتها وزارة التعليم العالي منذ قرار تعليق الدراسة، في ضوء انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19 "، بالإضافة إلى فتح نقاش حول مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020.

القاهرة.. تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المشروعات البحثية التطبيقية الخاصة بالتعليم الفني، وذلك لكثرة التخصصات في التعليم الفني، والتي يصل عدد المشروعات البحثية التطبيقية بها إلى 1895 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا (مقسمة كالتالي: 1560 للتعليم الصناعي- 170 للتعليم التجاري- 69 للتعليم الزراعي- 96 للتعليم الفندقي) فضلاً عن المشروعات البحثية التطبيقية للمهنى والدمج.