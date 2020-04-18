كورونا في 24 ساعة| مصر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية.. وليدز يونايتد يعلن وفاة نجمه السابق

كتب - أحمد عبدالمنعم:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة.

وقالت الوزارة، إن المصابين الجدد جميعهم مصريون، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكثفت القوات المسلحة أعمال التطهير بكافة محافظات الجمهورية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وإستكمالاً لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية ، فقد صدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لكل من موقف زهراء مدينة نصر بالحى العاشر ، وموقف عزبة الهجانة وكوبرى الجيش.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، مفتي السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، أنه في حال تعذر إقامة صلاتي التراويح والعيد في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار جائحة كورونا المستجد، فإن الناس يصلونها في بيوتهم.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث المتعلقة بفيروس كورونا في مصر والعالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية:

أكبر حصيلة يومية لكورونا: 171 إصابة جديدة.. و9 حالات وفاة (بيان رسمي)

مصدر بـ"الصحة" يكشف عدد التحاليل التي أجرتها مصر لكورونا

جامعة القاهرة: تحويل قصر العيني الفرنساوي لمستشفى عزل.. ولا إصابات بكوروناء

"الصحة" تعمم بروتوكول تشخيص كورونا بجميع المستشفيات

فريدة عثمان تغادر الحجر الصحي بمرسى علم.. وتعود لمنزلها

القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي في 4 محافظات

ليدز يونايتد يعلن وفاة نجمه السابق بفيروس كورونا

ماكرون يشير إلى فجوات معرفية بشأن تعامل الصين مع كورونا

رئيس وزراء اليابان: انخفاض الاحتكاك البشري لا يكفي لاحتواء كورونا

فتوى سعودية توضح حكم وكيفية صلاة العيد في حال استمرار جائحة كورونا

"الصحة العالمية": تناول الكحول لن يحمي من فيروس كورونا (نصائح جديدة)

3 قواعد للاشتباه.. ننشر تعريف "الصحة" الأخير للإصابة بفيروس كورونا

بسبب "كورونا".. وفاة المصور السينمائي آلين دافياو عن 77 عامًا

تايوان: عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا لثالث مرة في أسبوع

روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا بإصابات كورونا على أساس يومي

وزير الصحة الألماني: تفشي كورونا تحت السيطرة حاليا

عدد المصابين الفلسطينيين بكورونا يتخطى 400 حالة

الصين تؤكد دعمها للدور القيادي للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في مكافحة كورونا

إسرائيل : ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 148والإصابات تتجاوز 12الف

بعد شكوك في دقة البيانات.. ووهان الصينية تعدل عدد وفيات كورونا

رويترز: إجمالي الوفيات بكورونا في أمريكا يتخطى ٣٤ ألفا والإصابات ٦٨٠ ألفا

ترامب: أعداد ضحايا كورونا الحقيقة في الصين يتخطى أمريكا

بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا تعزيز التنسيق ومواجهة وباء كورونا

خبر سيئ.. دراسة: "كورونا" لا يموت بدرجات الحرارة العالية



ايطاليا تعلن الانتصار على فيروس كورونا في الجنوب الفقير

السودان: تسجيل 30 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا