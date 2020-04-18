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وزير الأوقاف: من تصدق هذا العام بقيمة عمرته جمع الله له أجرين

03:19 ص السبت 18 أبريل 2020
وزير الأوقاف: من تصدق هذا العام بقيمة عمرته جمع الله له أجرين

الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة - (أ ش أ):
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن من كان قد نوى العمرة هذا العام فحبسته الظروف الراهنة، فتصدق عن طيب نفس بكامل قيمة نفقاتها وتكاليفها للمحتاجين أو للأجهزة أو المستلزمات الطبية جمع الله (عز وجل) له أجرين.

وأوضح وزير الأوقاف- في تصريح اليوم- أن من تصدق بتكاليف العمرة هذا العام ولم يتمكن من أدائها بسبب الظرف الراهن فله أجرين الأول: أجر العمل الذي كان قد نواه فحبسه عنه العذر، والآخر : أجر صدقته على الفقراء والمحتاجين أو علاج المرضى أو توفير الأجهزة أو المستلزمات الطبية للمستشفيات.

وأكد، أن واجب الوقت هو إطعام الجائع ومساعدة المحتاج، ومداواة المريض، وهو ما يتقدم الآن على ما سواه من أعمال البر.

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Asha
محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف مناسك العمرة

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